ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидерами Турции и Ирана заявил, что стороны условились наращивать координацию по гуманитарной линии Сирии.
"Рассмотрели с президентами Ирана и Турции ход реализации решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Особое внимание уделили задачам запуска конституционного комитета. Договорились вместе содействовать работе ООН по формированию его персонального состава из числа представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. Комитету предстоит выработать такие параметры будущего устройства Сирии, которые обеспечили бы всем ее гражданам мирную жизнь в рамках единого суверенного и территориально целостного государства", — сказал Путин по итогам саммита РФ, Турции и Ирана.
"Россия, Иран и Турция отводят важную роль скоординированным усилиям по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, восстановлению ее экономики и инфраструктуры, решению острых социальных проблем", — добавил российский президент.
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