Песков назвал позицию РФ, Ирана и Турции на саммите по САР последовательной

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Позиция России и других стран на саммите в Иране последовательна, конечная цель — чтобы страны, которые находятся в Сирии нелегитимно, ушли оттуда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани.

"Конечная цель, о чем уже говорилось, это чтобы страны, которые находятся там (в Сирии) нелегитимно, покинули территорию. Позиция России и других стран на саммите последовательна", — сказал он журналистам.

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