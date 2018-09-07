Боевикам в Идлибе удается создавать беспилотники, заявил Путин

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Боевикам в сирийском Идлибе удается создавать беспилотные летательные аппараты, у них откуда-то берутся запчасти к технике, заявил президент России Владимир Путин.

"Боевикам различных группировок удается создавать там беспилотные летательные аппараты, и откуда-то у них появляются запасные части и все, что нужно для того, чтобы изготавливать эти беспилотные летательные аппараты, и использовать их в своих целях", — сказал Путин по итогам саммита в Тегеране.

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