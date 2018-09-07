ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Россия, Иран и Турция продолжат борьбу с терроризмом и усилия по политическому урегулированию в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи.
"Россия, Иран и Турция продолжат активные усилия по борьбе с терроризмом, продвижению межсирийского диалога и улучшению гуманитарной ситуации", — сказал Путин.
Для решения этих задач, по его словам, и впредь будут широко использоваться "возможности астанинского формата", который сохраняет востребованность как эффективный инструмент обеспечения нормализации жизни в Сирии.
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