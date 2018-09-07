Атаки на Идлиб несут риски для урегулирования в Сирии, заявил Эрдоган

АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Атаки на Идлиб несут риски для политического урегулирования в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране.

"Атаки на Идлиб со стороны сирийского режима ухудшают ситуацию в регионе. Эти атаки несут риски для политического урегулирования в Сирии. Жизненно важно сохранить статус Идлиба как зоны деэскалации. Любые неверные шаги в этом направлении будут чувствоваться везде. Проблема должна решиться в духе Астаны", — сказал Эрдоган.

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