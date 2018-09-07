Путин поддержал идею комплексной программы восстановления Сирии

Саммит по Сирии в Тегеране (69)

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия поддерживает инициативу по созданию комплексной программы восстановления Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ, Турции и Ирана.

"Учитывая колоссальный масштаб разрушений, актуальной считаю инициативу принятия международной комплексной программы возрождения Сирии", — сказал Путин.

По его словам, Россия условилась с иранскими и турецкими коллегами наращивать трехстороннюю координацию по ключевым аспектам гуманитарного досье, оказывать помощь населению Сирии.

"Подчеркну, что всего в зону сирийского конфликта Россией поставлено более трех тысяч тонн грузов для удовлетворения насущных потребностей местных жителей. Разминировано около шести тысяч гектаров территорий и 1,5 тысяч километров дорог", — отметил Путин.

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