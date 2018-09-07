Путин поддержал идею комплексной программы восстановления Сирии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия поддерживает инициативу по созданию комплексной программы восстановления Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ, Турции и Ирана.
"Учитывая колоссальный масштаб разрушений, актуальной считаю инициативу принятия международной комплексной программы возрождения Сирии", — сказал Путин.
По его словам, Россия условилась с иранскими и турецкими коллегами наращивать трехстороннюю координацию по ключевым аспектам гуманитарного досье, оказывать помощь населению Сирии.
"Подчеркну, что всего в зону сирийского конфликта Россией поставлено более трех тысяч тонн грузов для удовлетворения насущных потребностей местных жителей. Разминировано около шести тысяч гектаров территорий и 1,5 тысяч километров дорог", — отметил Путин.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>