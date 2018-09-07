Путин заявил о возможностях замирения в Идлибе для тех, кто готов к диалогу

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Среди мер, которые обсуждались на трехсторонней встрече лидеров России, Турции и Ирана по ситуации в сирийском Идлибе, была и возможность замирения для тех, кто готов к диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи.

"Обсудили конкретные меры по поэтапной стабилизации в идлибской зоне деэскалации, которые, среди прочего, предусматривают возможности замирения для тех, кто готов к диалогу", — сказал Путин.

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