Роухани рассказал, для чего США пытаются обвинить Дамаск в химатаках

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. США пытаются обвинить Дамаск в химатаках для того, чтобы вмешиваться в дела Сирии, но это только усугубит ситуацию, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Этот саммит проводится в то время, как американцы думают о том, чтобы обвинить сирийское правительство в химатаке. Прикрываясь этим обвинением, они хотят незаконно вмешиваться в дела на сирийской территории. Все согласны с тем, что иностранное вмешательство не должно случиться, оно только может усугубить ситуацию. От этого только пострадает сирийский народ ", — сказал Роухани на встрече с лидерами России и Турции.

Судьба Идлиба в Тегеране обсуждалась за обедом в прямом смысле этого слова pic.twitter.com/eMswWFNnxq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 сентября 2018 г.

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