Путин призвал сирийскую оппозицию к работе по конституционному комитету

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Правительство президента Сирии Башара Асада выполнило свою часть работы по конституционному комитету, дело — за оппозицией, заявил президент России Владимир Путин.

"Правительство президента Асада выполнило свою часть работы, исполнило договоренности, которые у нас состоялись с президентом Асадом, он направил список, который представляет интересы сирийского правительства, в Организацию объединенных наций…. Теперь нужно, чтобы оппозиция выполнила свою часть работы, сформировала свой список… Нам нужно сформировать третью часть этого конституционного комитета", — сказал Путин, выступая на открытии саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране.

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