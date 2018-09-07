Заседание Совбеза ООН по ситуации в Идлибе. Прямая трансляция

Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Владимир Путин ранее заявил, что оставшиеся в Идлибе террористы готовят провокации, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения.