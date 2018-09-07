Путин: Иран и Турция поддержали инициативу о возвращении беженцев в Сирию

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Отрадно, что инициатива России о международном содействии возращению в Сирию беженцев находит поддержку иранских и турецких партнеров РФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране.

"Укрепляется безопасность, растет занятость гражданского населения, в этой связи Россия выступила с инициативой о международном содействии возращению в Сирию беженцев и внутренне перемещенных лиц. Отрадно, что эта инициатива находит поддержку иранских и турецких наших партнеров", — сказал Путин в пятницу.

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