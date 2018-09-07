Эрдоган обвинил США в поддержке террористических организаций в Сирии

АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Анкара обеспокоена попытками США поддержать террористические организации в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед открытием трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране.

"На востоке Евфрата происходят нежелательные для нас события. Там террористы (силы самообороны сирийских курдов, которых Турция считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана –ред.) пытаются закрепиться с помощью внешних сил и остаться там. Нас очень беспокоят попытки США поддержать и усилить террористические организации", — сказал Эрдоган.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>