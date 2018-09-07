Путин уверен, что переговоры с лидерами Турции и Ирана будут продуктивными

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проходящие в Тегеране переговоры с лидерами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани будут продуктивными, а принятые решения внесут весомый вклад в обеспечение окончательного урегулирования в Сирии.

"Повторю, что благодаря кропотливой работе России, Ирана, Турции на сирийском направлении достигнуты внушительные результаты. Уверен, что и сегодняшние переговоры будут продуктивными, а принятые решения внесут весомый вклад в обеспечение окончательного урегулирования в Сирийской Арабской Республике", — сказал Путин на открытии саммита в пятницу.

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