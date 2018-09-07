Турция больше не способна принимать беженцев из Сирии, заявил Эрдоган

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Турция больше не способна принимать беженцев из Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед открытием трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране.

"Мы наблюдаем, что сирийский режим продолжает атаки на мирных жителей в Идлибе. И сегодня по нему ведутся бомбардировки. Их нужно прекратить, перемирие принесет большую пользу урегулированию. Сейчас снова началась волна беженцев, они идут к нашим границам. Это закончится большой гуманитарной драмой. Им некуда больше бежать, кроме Турции. Но у нас 3,5 миллиона беженцев, Турция не может больше принимать их", — сказал Эрдоган.

Он призвал военных трех стран приложить совместные усилия для установления перемирия в Идлибе.

"Нужно дать еще один сигнал миру, что мы не позволим в Идлибе дойти до большой крови", — добавил он.

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