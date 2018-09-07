Ситуация в Идлибе подошла к точке риска, заявил Эрдоган

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ситуация в сирийском Идлибе подошла к точке риска, этот регион важен для безопасности Турции, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
"Погибли много наших солдат, мы приложили много усилий, но несмотря на это, ситуация (в Идлибе — ред.) подвергается различным рискам. Идлиб считается не только геополитическим для будущего Сирии, но и для обеспечения безопасности нашей страны", — сказал Эрдоган на открытии саммита РФ, Турции и Ирана.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
О том, что террористы в Идлибе осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием, на открытии саммита заявил и президент РФ Владимир Путин.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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