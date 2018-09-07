Роухани назвал самый эффективный путь борьбы с терроризмом в Сирии

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Самый эффективный путь борьбы с терроризмом в Сирии – это сотрудничество с законным правительством в Дамаске, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы понимаем беспокойство региональных стран по поводу терроризма и сепаратизма, но считаем сотрудничество с законным правительством Сирии самым эффективным и устойчивым подходом. Мы глубоко убеждены, что другие подходы, как прямое вмешательство без координации с правительством Сирии, могут только обострить ситуацию в этой стране", — сказал Роухани, выступая на открытии саммита РФ, Турции и Ирана.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>