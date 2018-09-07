Путин призвал к придать гуманитарным усилиям в Сирии системный характер

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что было бы полезно придать системный характер совместным гуманитарным усилиям РФ, Турции и Ирана в Сирии, чтобы помочь поднять страну из руин, обеспечив тем самым массовое возвращение сирийцев домой.

"В целом было бы полезно придать нашим совместным усилиям на гуманитарном направлении системный характер, с тем чтобы помочь поднять Сирию из руин, восстановить ее промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, тем самым обеспечить массовое возвращение сирийцев домой", — заявил Путин на открытии саммита РФ, Турции и Ирана.

Операция в Идлибе и процесс сирийского урегулирования стали центральными темами саммита Россия-Турция-Иран, который проходит в пятницу в Тегеране. Ранее сообщалось, что в планах лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани также обсудить вопросы гуманитарного содействия САР — тему, которая становится все более актуальной по мере освобождения территории страны от террористов.

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