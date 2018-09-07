России, Турции и Ирану удалось остановить терроризм в Сирии, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. России, Турции и Ирану удалось остановить терроризм в Сирии и обуздать его распространение по региону, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Нам удалось остановить терроризм в Сирии и значительно обуздать его распространение по всему региону и миру. И сегодня благодаря вышеуказанным усилиям подготовлена почва для конструктивного национального диалога в межсирийском формате", — заявил он перед встречей с российским и турецким коллегами.

В пятницу в Тегеране состоится трехсторонний саммит Россия — Турция — Иран. Главной темой саммита станет обсуждение Сирии.

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