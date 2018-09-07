Муаллем назвал страны, которым будет отдан приоритет в восстановлении Сирии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Компаниям из Ирана и России будет отдаваться приоритет при сотрудничестве по восстановлению Сирии, заявил в пятницу глава МИД САР Валид Муаллем.

"Учитывая, что мы опирались в войне против терроризма на друзей из Исламской Республики Иран и Российской Федерации, то, естественно, и в процессе восстановления приоритет мы отдаем друзьям из Ирана и России и их компаниям. Это означает преданность тем жертвам, которые они отдали Сирии, а также учитывая, что они имеют соответствующие возможности для участия в процессе восстановления", — заявил Муаллем в интервью журналу "Международная жизнь"

"Существует также группа стран — друзей Сирии, таких как Китай, Индия, Малайзия, Бразилия и Южная Африка. Компании всех этих стран выразили желание принять участие в программе восстановления Сирии", — добавил он.

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