МИД сообщил о наличии доказательств подготовки боевиками химатаки в Сирии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. У России есть видимые доказательства подготовки террористами провокации с использованием химического оружия в Сирии, при этом, если у США есть доказательства того, что Дамаск якобы собирается устроить химическую атаку в Идлибе, Вашингтон может направить их Москве по дипломатическим каналам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри заявил, что у Вашингтона есть "много свидетельств того, что Сирия готовится использовать химическое оружие". Он также заявил, что любая военная операция в Идлибе будет "безрассудной провокацией".

"У нас есть видимые доказательства подготовки террористами химической атаки, о чем мы не просто говорили, а предоставляли фактический материал. Если есть фактический материал у американской стороны, который их тревожит, они могут их нам направить, например, по двусторонним каналам", — сказала Захарова на брифинге.

"Борьбу с террористами в Сирии никто не отменял. Это наиглавнейшая задача", — подчеркнула дипломат.

Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>