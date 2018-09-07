Боевики контролируют большую часть зоны деэскалации в Идлибе, заявили в МИД

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Большая часть территории идлибской зоны деэскалации в Сирии по-прежнему контролируется боевиками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Горячей точкой" на карте Сирии остается идлибская зона деэскалации, большую часть которой на сегодняшний день контролируют террористы, объединившиеся вокруг "Ан-Нусры"* в рамках структуры, именуемой "Хайят Тахрир Аш-Шам"*", — сказала дипломат во время брифинга в пятницу.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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