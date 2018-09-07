Более 370 жителей Сирии вернулись в свои дома за сутки

Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В места постоянного проживания в Сирии в течение суток вернулись 373 мирных жителя, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"В Восточную Гуту (провинция Риф-Дамаск) возвратились 24 сирийца (женщин — 14, детей — семь). Всего с 30 сентября 2015 года — 134 951 человек. Через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Риф-Дамаск вернулись 349 мирных жителей (женщин — 118, детей — 165) и 12 единиц техники. Всего с 25 августа 2018 года — 7143 человека (женщин — 2516, детей — 3397), 116 единиц техники, шесть голов скота", — говорится в сообщении.

Как отмечается, всего с 30 сентября 2015 года в свои дома в Сирии вернулись почти 1,23 миллиона внутренних переселенцев.

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