В Сирию доставлено более десяти тонн гуманитарной помощи из России

АЭРОДРОМ ХМЕЙМИМ (Сирия), 7 сен — РИА Новости. Более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей освобожденных от боевиков населенных пунктов Сирии доставлено из России, самолет военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС РФ доставил груз на аэродром Хмеймим из Москвы.

"В Сирийскую Арабскую Республику доставлен гуманитарный груз, более 10 тонн. В него входят продовольственные наборы, которые включают в себя продукты первой необходимости — консервы, крупы, сахар, а также средства личной гигиены и индивидуальные фильтры для очистки воды", — сообщил начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Сергей Гайдамака.

Он добавил, что в ближайшее время данная помощь будет распределена между жителями провинции Латакия, которые пострадали от действий боевиков. Кроме продовольствия в Сирию также доставлены музыкальные инструменты, которые необходимы для восстановления культурного центра в городе Кесаб, а также медицинское оборудование для комплектования фельдшерского пункта.

Продукты и другие необходимые вещи предоставлены "Русской гуманитарной миссией".

Как сообщалось ранее, Россия регулярно оказывает помощь Сирии, в частности с 2015 года в стране было проведено около 2 тысяч гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям в пострадавших от действий боевиков районах раздали около 3 тысяч тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды. Кроме того, во время гуманитарных акций разворачиваются медпункты, в которых военными врачами Минобороны РФ медицинская помощь оказана около 92 тысячам жителей Сирии.

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