Швейцария призвала к прекращению боевых действий в Идлибе

ЖЕНЕВА, 6 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии призвал сирийские стороны прекратить боевые действия в провинции Идлиб, а страны-гаранты избежать эскалации насилия в этом регионе.

"Федеральный департамент выражает серьезную обеспокоенность активизацией боевых действий в сирийской провинции Идлиб. МИД призывает все стороны конфликта вернуться за стол переговоров, а также призывает страны-гаранты этой зоны деэскалации (Россию, Иран, Турцию) сделать все возможное, чтобы избежать новой эскалации насилия", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского МИД.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

*Запрещённая в России террористическая организация

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