Возможный удар Запада по Сирии не имеет легальной основы, заявил Муаллем

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Возможный новый удар западных стран по Сирии якобы из-за применения Дамаском химического оружия не имеет легальной основы и будет реализовываться в обход Совета безопасности ООН, заявил глава МИД САР Валид Муаллем.

Четвертого апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, те отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей, подчеркнув, что весь химический арсенал Сирии был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

"В любом случае наш предыдущий опыт в Хан-Шейхуне и в Думе в апреле показывает, что участники тройной агрессии не ждали результатов расследования применения химического оружия, а сразу совершили свою агрессию против Сирии. Исходя из этого, могу сказать, что подобный сценарий не имеет под собой легальной основы и будет реализоваться в обход Совета Безопасности ООН, и идет вразрез с фактом того, что Сирия не применяет химическое оружие", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

Глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии. Власти САР отрицают наличие у них химического арсенала. Позже госдеп сообщил, что начальник объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил своему российскому коллеге Валерию Герасимову, что США ответят на применение химического оружия в Сирии.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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