В Иране надеются на достижение решения по Идлибу на саммите в Тегеране

ВОЛГОГРАД, 6 сен – РИА Новости. На предстоящем 7 сентября саммите в Тегеране может быть достигнуто окончательное решение по ситуации в сирийском Идлибе, заявил председатель Собрания Исламского Совета Ирана Али Лариджани.

Трехсторонний саммит РФ – Турция — Иран состоится в Тегеране 7 сентября. Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной.

"Сегодня международное сообщество уже признало, что Иран и Россия достигли больших успехов в борьбе с терроризмом", — сказал он в четверг на двусторонней встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Лариджани высказал мнение, что "в этот момент, когда мы с вами разговариваем, терроризм находится на последнем издыхании на территории Сирийской Арабской Республики".

"Очень надеюсь, что завтра на саммите в Тегеране, в котором будет принимать участие и господин Путин, он сможет достичь со своими коллегами определенного окончательного согласия по тем событиям, которые происходят в Идлибе", — добавил Лариджани.

По словам председателя Меджлиса, то сотрудничество, которое осуществляют РФ и Иран, "в последние годы оказало существенное влияние на ход событий в регионе". Он считает, что "по этой причине, и по другим причинам такие страны, как США, начинают оказывать влияние, давление и на Иран, а также и на Россию".

Председатель Собрания Исламского Совета Ирана также поблагодарил российскую сторону и за "усилия в достижении договоренностей по ядерному соглашению".

"Вы прекрасно понимаете, что американцы предпринимали максимум усилий для того, чтобы уничтожить это соглашение. И я думаю, если не будет совместных усилий — соглашения не будет, соглашение не выживет", — добавил Лариджани.

Вместе с тем по его словам, "следуя переговорам, проведенным с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с некоторыми другими нашими российскими друзьями, мы, так сказать, допускаем сейчас некоторую паузу в этом вопросе".

Он также отметил еще "один момент и вопрос, который на сегодняшний день находится в повестке дня — это вопрос, конечно же, нефти". "И здесь, конечно же, необходимо вести более серьезное обсуждение этого вопроса с тем, чтобы этот вопрос решить", — сказал председатель Меджлиса.

Как заметил иранский парламентарий, наблюдается прогресс в вопросах взаимодействия в области транспорта, "однако, остались определенные незначительные вопросы, которые предстоит нам сегодня обсудить в составе комиссии".

"Что касается области сельского хозяйства, здесь идет хорошее обсуждение вопросов между нашими коллегами", — добавил Лариджани

Он оценил российско-иранское сотрудничество в области промышленности, заметив, что "здесь шел хороший обмен предложениями между нашими странами; есть и новое предложение, которое сегодня будет озвучено".

"Что касается вопроса инвестиций, здесь есть некоторые подвижки, но ощутимых результатов пока нет, поэтому мне кажется, что сегодня есть возможность нам с вами открыть эти "узлы" с тем, чтобы подготовить соответствующие предпосылки в развитии наших стран", — сказал Лариджани.

Межрегиональное сотрудничество, отметил он, "осуществляется хорошо: 18 иранских провинций ведут сотрудничество с российскими коллегами-областями".

Ранее в ходе двусторонней встречи с Лариджани Володин отметил, что отношения между Россией и Ираном развиваются динамично. Он отметил, что "в рамках парламентского изменения важно сделать все, чтобы законодательно обеспечить исполнение решений, принятых на высшем уровне, и конечно, обсуждать те вопросы, которые мы можем вместе решать, расширяя, в том числе, сотрудничество в рамках региональных компаний".

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