В Сирии рассказали, откуда запускались сбитые у базы Хмеймим беспилотники

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Два беспилотника, которые были уничтожены в ночь на вторник у российской авиабазы в Сирии Хмеймим, запустили из зоны деэскалации Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что во вторник ночью штатная ПВО российской авиабазы в Сирии Хмеймим уничтожила два ударных беспилотника террористов.

"Четвертого сентября в темное время суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим были обнаружены два беспилотных летательных аппарата в ударном снаряжении, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации", — сказал он.

Как сообщил руководитель центра, воздушные цели были уничтожены на безопасном расстоянии от авиабазы штатными зенитными огневыми средствами.

"Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — подчеркнул Савченко.

Российский центр по примирению в очередной раз призывает командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

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