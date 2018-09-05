Захарова прокомментировала слова Трампа по Идлибу

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Москве задались вопросом, не откроется ли у боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"* второе дыхание после слов президента США Дональда Трампа о ситуации в сирийской провинции Идлиб.

В среду Трамп пообещал, что весь мир и США "очень рассердятся", если в провинции Идлиб начнется кровопролитие.

"У "Джабхат ан-Нусры"* и прочих "умеренных" после этой новости, видимо, должно открыться второе дыхание?" — прокомментировала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Террористические организации, запрещенные в России