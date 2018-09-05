В МИД призвали устранить глобальную угрозу на северо-западе Сирии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глобальная угроза на северо-западе Сирии должна быть устранена, говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Комментарий касается ситуации, складывающейся вокруг присутствия террористов в сирийском Идлибе.

"Глобальная угроза на северо-западе Сирии должна быть устранена. Считаем, что партнерам следовало бы не тормозить этот процесс противоречивыми сигналами. Не препятствовать ему, а ускорить через отмежевание от "Нусры"* отрядов оппозиции, готовых включиться в политпроцесс, и поощрение их к локальным замирениям с властями", — заявила Захарова.

По ее словам, это было бы наилучшим вкладом в дело спасения жизней мирного населения, недопущения его жертв и страданий, которых Российская Федерация, больше всего хотела бы избежать.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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