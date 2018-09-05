В Сирии беженцам-призывникам по возвращении дадут отсрочку от армии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сирийским беженцам призывного возраста, вернувшимся на родину в течение полугода, будет предоставлена на год отсрочка от службы в армии, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Приняты решения, касающиеся отсрочки призыва в армию. В ближайшие дни в национальных средствах массовой информации будет опубликовано официальное сообщение об отсрочке на один год для призывников из числа беженцев, вернувшихся домой в течение шести месяцев с момента вступления данного решения в силу", — сказал Мизинцев.

Он отметил, что с началом работы сирийского координационного штаба отмечается устойчивая положительная динамика в решении практических вопросов по возвращению сирийских беженцев на родину и восстановлению мирной жизни в Сирии.

"Президентом Сирии Башаром Асадом полностью поддерживаются и реализуются все инициативы, направленные на устранение любых препятствий и противоречий нормативно-правового, экономического, хозяйственного, имущественного и социального характера, которые косвенно или напрямую влияют на активизацию процесса возвращения сирийских граждан в родные места. Эта работа в полном объеме соответствует базовым принципам ООН", — подчеркнул начальник центра.

"Все это, безусловно, станет серьезным позитивным сигналом для всех сирийских граждан, вынужденно находящихся за рубежом", — заключил он.

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