МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил c заместителем спецпосланника генсека ООН по Сирии Рамзи Рамзи на встрече в Москве перспективы политического урегулирования кризиса в арабской республике, вопросы формирования конституционного комитета и ситуацию в Идлибе, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии, в том числе Идлибе. Вершинин и Рамзи обсудили перспективы продвижения политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — говорится в сообщении.

"Особое внимание было уделено вопросам формирования Конституционного комитета, а также реализации российской инициативы по возвращению в свои дома сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. С российской стороны подчеркнута востребованность наращивания международной гуманитарной помощи сирийскому народу, в оказании которой ведущую роль призвана играть Организация Объединенных Наций и ее специализированные агентства", — рассказали в министерстве.

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