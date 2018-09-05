Минобороны рассказало об ограничениях на вылет сирийских беженцев из Ливана

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ливанские миграционные власти допускают к вылету на родину лишь 30-40% сирийских беженцев. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Один из путей следования беженцев в Сирию из Европы, в частности из Бельгии, это перевозка воздушным транспортом в Бейрут с последующим переездом наземным транспортом в пункты назначения на территорию Сирии. Однако вследствие ограничений, выдвигаемых ливанскими миграционными властями, из общего числа заявленных к перелету сирийцев допускается не более 30-40%", — сказал Мизинцев.

Он попросил посольство в Ливане подключиться к решению этого вопроса по содействию возвращению сирийских граждан.

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