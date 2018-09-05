В Сирии готовят амнистию для боевиков, не совершавших тяжких преступлений

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Сирийские ведомства готовят указы об амнистии для тех боевиков, кто не совершал тяжких преступлений и не участвовал в террористической деятельности, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Соответствующими ведомствами Сирии развернута работа по подготовке указов об амнистии, которая в настоящее время активно ведется и коснется всех, кто не совершал тяжких преступлений и не запятнал себя террористической деятельностью", — сказал Мизинцев.

По его словам, "уже приняты и находятся в реализации решения сирийского руководства, направленные, кроме того, на нейтрализацию любых обвинений в адрес органов власти Сирии в якобы форсировании процесса возвращения беженцев и неготовности страны к их приему".

"Президентом Сирии отданы соответствующие указания местным органам власти — оказывать содействие вернувшимся гражданам в подтверждении своих прав на оставленную собственность, даже при отсутствии требуемых документов. Контроль выполнения этих мероприятий возложен на сирийский Межведомственный координационный штаб", — подчеркнул начальник центра.

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