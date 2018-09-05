В Идлибе два Су-34 уничтожили цех "ан-Нусры"* с беспилотниками

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Два Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* собирали ударные беспилотники, и склад взрывчатки для них, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщил официальный представитель МО РФ, четыре российских самолета с авиабазы Хмеймим 4 сентября нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам "Джебхат ан-Нусры"* в провинции Идлиб.

"Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевиками "Джебхат ан-Нусры"* осуществлялась сборка ударных БПЛА, и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись СВУ для беспилотников", — сказал он.

Конашенков отметил, что многоцелевым истребителем Су-35С высокоточным боеприпасом также уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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