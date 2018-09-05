Рябков рассказал о позиции западных СМИ по предполагаемым химатакам в Сирии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Западным журналистам, так же как и миссии ОЗХО по установлению фактов, не интересно собирать реальные доказательства предполагаемых химатак в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что Россия продолжает на разных уровнях — в том числе в Гааге- в ОЗХО — поднимать вопрос о возможных провокациях в Сирии с использованием химоружия. При этом он обратил внимание, что представители ведущих западных агентств — Рейтер, Ассошиэйтед Пресс и Франс Пресс проигнорировали последний такой брифинг.

"Видимо, им не нужно наше мнение. Так же как "Белым каскам" или миссии по установлению фактов в Сирии от ОЗХО не нужно реально собирать доказательства, так и этим якобы журналистам из указанных агентств не интересна ничья точка зрения, кроме точки зрения их редакций, которые, как мы понимаем, работают с правительственными структурами соответствующих государств", — сказал Рябков журналистам.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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