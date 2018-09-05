В МИД усомнились, что Запад обеспечит взаимодействие в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Нет признаков того, что США и союзники обеспечат нормальное взаимодействие в борьбе с террористической угрозой в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких признаков того, что западные коллеги — прежде всего, США, Великобритания, другие, которые постоянно угрожают новыми ударами по Сирии, — что они обеспечат нормальное взаимодействие в борьбе с этой террористической угрозой, таких признаков нет", — сказал Рябков журналистам.

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