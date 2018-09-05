Ситуация в Идлибе вызывает озабоченность, заявил Песков

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ситуация в сирийском Идлибе вызывает озабоченность, тема находится на повестке дня контактов российской стороны на различных уровнях, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается военного и всего остального, вам нужно все-таки внимательно слушать те заявления, которые идут по линии министерства обороны. И по оперативной обстановке лучше справляться именно у наших коллег, наших военных коллег. По-прежнему ситуация в Идлибе является предметом повышенной озабоченности и обеспокоенности и, конечно, на повестке дня всех контактов, которые российская сторона на различных уровнях осуществляет с заинтересованными коллегами", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле новая информация о ситуации в Идлибе.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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