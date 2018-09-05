МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. У Москвы нет доверия к сигналам от США и Британии по ситуации в Сирии, больше всего Россию тревожит опасность новой провокации террористов и их спонсоров, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На фоне опыта прошлого, когда, как мы все прекрасно помним, возглавляемая США коалиция применяла буквально ковровые бомбардировки и абсолютно неизбирательные удары по, в том числе, гражданскому населению в Ракке и в процессе действий антитеррористической коалиции в Ираке — все вот это, в общем, доверия к заявлениям и всяким сигналам со стороны Вашингтона и Лондона не просто не добавляет, а сводит на нет наши ожидания того, что указанные государства будут действовать в соответствии с тем, что реально требуется предпринимать сейчас в Сирии",- сказал Рябков журналистам.

"Но больше всего нас, конечно, тревожит перспектива грубой провокации террористов и их спонсоров с применением отравляющих веществ",- подчеркнул замглавы МИД РФ.

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