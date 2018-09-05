Рябков отметил важность решения проблемы в Идлибе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Без решения проблемы в Идлибе не будет нормализации ситуации в Сирии, и на Западе это понимают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

"Наши западные коллеги прекрасно знают, что не обеспечить освобождение этого района Сирии (Идлиба. — Прим. ред.) от террористических формирований и бандитов невозможно. Они прекрасно понимают, что без решения этой проблемы, нормализация в Сирии не пойдет", — сказал он.

Рябков подчеркнул, что сохранение террористического анклава, если его не уничтожить, будет отзываться всегда новыми угрозами, включая угрозы применения химоружия.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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