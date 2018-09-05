В США надеются, что ситуацию вокруг Идлиба урегулируют мирным путем

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. США надеются, что ситуацию вокруг Идлиба удастся урегулировать дипломатическим путем, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео рассказал, что провел много разговоров с партнерами и вовлеченными сторонами в сирийский конфликт о ситуации в Идлибе, включая глав МИД РФ и Турции. "Мы надеемся, что это можно будет решить дипломатическим путем", — сказал Помпео на борту самолета, направляясь в Пакистан. Стенограмму беседы распространил госдепартамент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб и участие в этом РФ и Ирана стало бы "большой гуманитарной ошибкой" и призвал не допустить этого.

По словам Помпео, Трамп напомнил своим заявлением в Twitter по Идлибу об обязательствах России по зонам деэскалации в Сирии. "Русские дали обязательство, заявив, что это было зоной деэскалации и этом будет решено через женевский процесс. Я думаю, что твит президента был попыткой напомнить о данных ими обязательствах", — добавил госсекретарь США.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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