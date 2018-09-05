В США надеются, что ситуацию вокруг Идлиба урегулируют мирным путем

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. США надеются, что ситуацию вокруг Идлиба удастся урегулировать дипломатическим путем, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб и участие в этом РФ и Ирана стало бы "большой гуманитарной ошибкой" и призвал не допустить этого.
По словам Помпео, Трамп напомнил своим заявлением в Twitter по Идлибу об обязательствах России по зонам деэскалации в Сирии. "Русские дали обязательство, заявив, что это было зоной деэскалации и этом будет решено через женевский процесс. Я думаю, что твит президента был попыткой напомнить о данных ими обязательствах", — добавил госсекретарь США.
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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