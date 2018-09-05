США разделяют обеспокоенность России присутствием террористов в Идлибе

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. США разделяют обеспокоенность России присутствием террористов в сирийской провинции Идлиб, готовы работать по этому вопросу, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, российские власти говорят о присутствии террористов в Идлибе.

"Это верное утверждение. Мы разделяем их озабоченность по поводу терроризма, исходящего из северной, северо-западной Сирии. Мы абсолютно согласны с ними, что в этих местах есть террористы, и нужно ими заняться, чтобы они не занимались экспортом терроризма по всему миру", — сказал он на борту самолета, направляясь в Пакистан. Стенограмму беседы распространил госдепартамент.

Помпео сообщил, что США "с удовольствием будут работать по вопросу терроризма в этом месте".

При этом он отметил, что США обеспокоены тем, что в ходе операции в Идлибе может быть использовано химическое оружие "в процесса попытки заполучить военные объекты".

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>