Лавров заявил о желании США вывести "ан-Нусру"* из-под удара в Сирии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия наблюдает подспудное желание США вывести запрещенную в РФ террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра"* из-под удара в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что Россия при решении проблем в Алеппо, Восточной Гуте с помощью своих ВКС всегда обеспечивала гуманитарные коридоры и предпринимала усилия, чтобы заключить перемирие со способной к договору оппозицией.

"Когда коалиция, которую создали американцы, брала Ракку, а еще раньше в Ираке брала город Мосул, которые были заняты игиловцами*, там никаких гуманитарных коридоров не было, не было никаких усилий договориться с кем-то о том, чтобы заключить локальное перемирие и избежать ненужных жертв…" — сказал Лавров, комментируя сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором он предупредил Россию о необходимости избегать гуманитарных бедствий в Сирии.

"Поэтому не надо повторять те провалы, которая совершила в том числе администрация (Барака) Обамы, которая обещала клятвенно, подписалась на бумаге под своим обязательством размежевать умеренную оппозицию от "Джебхат ан-Нусры"* и не сделала этого. Сейчас мы наблюдаем такое же подспудное желание, если я правильно понимаю ситуацию, "Джебхат ан-Нусру"* вывести из-под удара", — сказал министр во вторник в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.