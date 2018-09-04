США пригрозили Асаду военной силой в случае применения химоружия

ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Белый дом вновь пригрозил во вторник президенту Сирии Башару Асаду военной силой в случае применения химоружия, ответственность за которое власти США заранее возлагают на власти Сирии.

"Мы хотим ясно заявить, что наша твердая позиция остается прежней: если президент Башар Асад снова решит использовать химическое оружие, США и их союзники ответят быстро и подобающим образом", — говорится в заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

Сандерс заявила, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию в сирийской провинции Идлиб, "где миллионы невинных гражданских лиц оказались под угрозой немедленного нападения".

"Президент Дональд Трамп предупреждал, что подобное нападение стало бы неосмотрительной эскалацией и без того трагического конфликта и поставило бы под угрозу жизни сотен тысяч людей", — отметила она.

"США продолжат неустанно работать с союзниками над поисками долговременного дипломатического разрешения военных действий в Сириии под эгидой резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В МИД РФ заявляли, что никто не заинтересован в активных боевых действиях в Идлибе, которые могут повлечь массовые жертвы.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Запрещённая в России террористическая организация

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