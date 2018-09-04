WP рассказала о приказе Трампа Пентагону в 2017 году уничтожить Асада

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 2017 году, возмущенный сообщениями о предположительной химической атаке в Сирии, в сердцах потребовал от Пентагона уничтожить сирийского президента Башара Асада, однако министр обороны США Джеймс Мэттис не позволил исполнить это распоряжение, свидетельствуют материалы новой книги американского журналиста Боба Вудворда "Страх".

С выдержками из книги ознакомилась газета Washington Post.

По информации Вудворда, узнав о событиях в провинции Идлиб, Трамп позвонил Мэттису и в жесткой форме заявил о желании "покончить с диктатором".

"Давайте же, черт побери, убьем его! Давайте атаковать. Давайте, черт побери, убьем их всех!" — кричал в трубку американский президент, пишет Вудворд.

Глава Пентагона заверил Трампа, что "позаботится об этом", однако по окончании разговора с президентом Мэттис отдал своему старшему помощнику совершенно иной приказ.

"Ничего из этого мы делать не будем. Мы будем действовать намного более взвешенно", — цитирует Вудворд министра обороны.

Как уточняет Washington Post, новая книга американского журналиста основана на "сотнях часов интервью с надежными участниками и свидетелями" описываемых событий. Вместе с тем раскрывать имена источников Вудворд не стал.

Четвертого апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, те отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей, подчеркнув, что весь химический арсенал Сирии был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

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