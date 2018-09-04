В Сирии один человек погиб в результате ракетного удара Израиля

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ударов авиации Израиля по пригороду Хамы, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на заявление директора больницы города Масьяф в пригороде Хамы.

"Один погиб, четверо граждан пострадали в результате израильской агрессии", — пишет агентство.

Ранее агентство САНА сообщало, что ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля, сбив несколько ракет, запущенных по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Также агентство сообщало, что израильские самолеты нанесли удары по нескольким военным объектам в провинциях Тартус и Хама на западе Сирии, некоторые из ракет были сбиты.

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