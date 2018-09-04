В МИД рассказали о появлении в Сирии произведенного в странах НАТО оружия

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сирии постоянно фиксируется появление оружия, произведенного в странах НАТО, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владислав Антонюк.

Он отметил, что, несмотря на взятые странами Запада обязательства в сфере контроля за вооружениями, в Сирии "постоянно фиксируется появление у террористов оружия, произведенного в том числе странами НАТО".

"В частности используется схема, когда формально оружие поставляется в соседние с Сирией государства или в третьи страны, которые могут даже предоставлять сертификаты конечного пользователя, подтверждающие, что оружие будет использоваться только в этой стране, а дальнейшая его перепродажа или передача будет осуществляться только и исключительно с разрешения первоначального поставщика. Несмотря на взятые обязательства далее оно (оружие) переправляется по отработанным каналам в Сирию антиправительственными группировками, включая тех же террористов",- сказал Антонюк, выступая на международной конференции "противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

"При этом первоначальные поставщики закрывают глаза на то, что продаваемое ими оружие и боеприпасы зачастую не поступают на вооружение первоначального получателя",- добавил дипломат.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>