ЖЕНЕВА, 4 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Правительство Сирии и боевики запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* имеют возможности для производства боевого хлора, заявил на брифинге во вторник спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Да, я говорил это, и подтверждаю, что и правительство Сирии с одной стороны, и "ан-Нусра"*, которая была зарегистрирована СБ ООН как террористическая организация, имеют возможности для производства боевого хлора. Я говорю сейчас не о зарине. У боевого хлора есть уникальная возможность быть на грани того, что считается химической атакой, и того, что нет. При этом он тяжелее воздуха и причиняет большой вред здоровью", — сказал он, комментируя вероятность того, что "ан-Нусра"* произведет химическую атаку в Идлибе.

Де Мистура при этом подчеркнул неприемлемость использования любого химического оружия в Сирии, в том числе боевого хлора.

Территория провинции Идлиб на северо-западе Сирии в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Она осталась последним оплотом незаконных вооруженных формирований в стране, в том числе запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

После крупнейшей газовой атаки, происшедшей ровно пять лет назад — в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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