Де Мистура попросил дать больше времени РФ и Турции на переговоры по Идлибу

ЖЕНЕВА, 4 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура попросил дать больше времени на переговоры РФ и Турции для урегулирования ситуации в Идлибе и воздержаться от эскалации боевых действий.

"Мы просим больше времени на переговоры, особенно между Россией и Турцией, которые ведут диалог, и являются, с моей точки зрения, явным решением проблемы Идлиба", — отметил он на брифинге в Женеве.

Де Мистура подчеркнул, что ради спасения жизней 2,9 миллиона человек в этом регионе, среди которых один миллион детей, стороны должны максимально воздержаться от боевых действий в Идлибе. В случае реализации негативного сценария ООН должна иметь возможность доступа ко всем нуждающимся для оказания гуманитарной помощи.

По его словам, Россия, Иран и Турция как гаранты зоны деэскалации в Идлибе несут особую ответственность в поиске мирного решения вопроса в этом регионе.

"Поэтому мы очень внимательно и с большой надеждой будем следить за исключительно важным саммитом, который состоится в Тегеране в пятницу", — добавил спецпосланник ООН.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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