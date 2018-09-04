Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию в Идлибе и Манбидже, заявил источник

АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе прошедших во вторник телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео обсудил ситуацию в сирийских Идлибе и Манбидже, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости о переговорах глав дипведомств Турции и США, добавив, что они состоялись по запросу американской стороны.
"Наш министр в ходе телефонных переговоров с Помпео обсудил ситуацию в Идлибе и Манбидже", — сказал собеседник агентства.
Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в июне 2016 года.
Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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