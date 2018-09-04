Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию в Идлибе и Манбидже, заявил источник

АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе прошедших во вторник телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео обсудил ситуацию в сирийских Идлибе и Манбидже, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Ранее во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости о переговорах глав дипведомств Турции и США, добавив, что они состоялись по запросу американской стороны.

"Наш министр в ходе телефонных переговоров с Помпео обсудил ситуацию в Идлибе и Манбидже", — сказал собеседник агентства.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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