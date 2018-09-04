МККК предупредил о возможном росте числа беженцев в районе Идлиба

ЖЕНЕВА, 4 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста предупреждает о возможном резком росте количества перемещенных лиц в районе сирийского Идлиба в случае активизации боевых действий в этом регионе, заявил региональный директор по Ближнему Востоку Фабрицио Карбони.

"Активизация боевых действий в районе Идлиба заставит десятки тысяч, если не сотни тысяч людей покинуть свои дома. Мирные граждане, которые покинули свое жилище, как и те, кто остаются, защищены от нападений. Тем, кто остается, должен быть обеспечен доступ к медицинским услугами, еде, воде и гигиене", — заявил он.

Представитель МККК подчеркнул, что активизация боевых действий в районе Идлиба причинит еще больше страданий для мирных жителей, чем то, что было в Алеппо, Восточной Гуте и Ракке.

"Условия жизни для перемещенных людей и приемных семей уже крайне тяжелые, особенно во временных лагерях, где доступ к основным услугам затруднен", — отметил он.

Карбони вновь призвал все стороны конфликта в Сирии руководствоваться международным законодательствам и защищать раненых и больных, медицинский персонал, гуманитарных работников, а также жизненно важную инфраструктуру. Кроме того, важно предоставить свободный доступ для гуманитарных работников ко всем нуждающимся.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В МИД РФ заявляли, что никто не заинтересован в активных боевых действиях в Идлибе, которые могут повлечь массовые жертвы.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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